Per trovare reti da pesca abbandonate basta fare una passeggiata sul lungo stagno o nelle campagne. Pur di non pagare i costi elevati dello smaltimento, le abbandonano. Questo crea un danno non indifferente all'ambiente e alle casse comunali: l'amministrazione deve intervenire puntualmente per la bonifica.

Un fenomeno che a Cabras continua, eppure nel gennaio di due anni fa il Comune aveva annunciato di voler intervenire con un progetto mirato. Tuttavia, nulla è stato ancora avviato, ecco perché il consigliere di minoranza Antonello Manca ha deciso di portare il caso in Consiglio comunale. Ieri ha presentato un'interrogazione per avere informazioni in merito.

Il progetto annunciato tempo fa prevedeva l'installazione di diversi cassoni non lontani dallo stagno Mar'e Pontis per il conferimento dell'attrezzatura da pesca. "Un sistema incentivante per il rispetto dell’ambiente e la raccolta differenziata e il riciclo degli attrezzi non più utilizzati", aveva dichiarato il sindaco Andrea Abis. Il Comune, poi, si sarebbe dovuto occupare del trasporto nel luogo di smaltimento.

A distanza di 24 mesi, Abis fa il punto della situazione: «Il progetto nella sua parte esecutiva non è stato realizzato. Tuttavia, dopo diverse difficoltà, l’ufficio ha finalmente provveduto a dicembre ad assumere gli impegni. Quindi, credo che siamo ormai molto vicini». Intanto, però, l’argomento sarà affrontato durante la prossima assemblea.

«Lo smaltimento delle reti da pesca dismesse comporta costi elevati, che attualmente ricadono quasi esclusivamente sui pescatori», si legge nel documento. «Considerato che in più occasioni il Comune di Cabras ha dichiarato la volontà di sostenere concretamente il settore della pesca e che l'assenza di soluzioni concrete rischia di penalizzare ulteriormente un settore già sottoposto a vincoli e difficoltà operative, si interroga il sindaco e tutto il Consiglio se siano a conoscenza delle difficoltà economiche che i pescatori di Cabras affrontano per lo smaltimento delle reti da pesca, quali azioni concrete il Comune intenda adottare, se siano previsti contributi, convenzioni o progetti specifici per lo smaltimento delle reti da pesca e, entro quali tempi, il Comune intenda fornire risposte e soluzioni operative a questa problematica».

© Riproduzione riservata