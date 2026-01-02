Lo Spazio Giovani sta per aprire i battenti, con tante novità, momenti di socialità e attività ludiche. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 gennaio prossimo.

Lo Spazio Giovani è dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni e propone Cinema Lab, proiezione e dibattito sui film scelti, Informatica smart con apprendimento di scrittura, calcolo e grafica al pc. Quindi Playstation time per tutti gli amanti dei videogiochi, dunque il Board game zone dedicato a tutti gli amanti dei giochi da tavolo e di logica.

Uno spazio, presso le sale del nuovo European Youth Center e nel piano intermedio della Biblioteca, per le nuove generazioni dove socializzare, confrontarsi, divertirsi e crescere in un clima sano e sereno. Un’opportunità per sviluppare competenze formative che torneranno utili in futuro.

Sarà aperto ogni mercoledì dalle 15 alle 18 fino a giugno. Per info sulle iscrizioni l’ufficio Servizi Sociali del Comune, via mail sociale@comune.seneghe.or.it, socialeamministrativo@comune.seneghe.or.it al telefono 0783/5480123

