Da metà gennaio e fino a fine febbraio la linea ferroviaria Sant’Anna–Abbasanta sarà interessata da una serie di interventi tecnici che comporteranno chiusure temporanee lungo la tratta. Si tratta dei test di omologazione del nuovo convoglio ATR465, destinato ad aumentare fino al 18% la velocità di percorrenza della linea.

Le prove sono in programma dal 12 gennaio al 28 febbraio e si svolgeranno nella fascia notturna, tra le 23 e le 5 del mattino. In ciascuna occasione sarà necessaria la chiusura dei passaggi a livello per un tempo stimato di circa 30 minuti, misura ritenuta indispensabile per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Il tema è stato al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto, Salvatore Angieri, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, degli enti locali e di Rete Ferroviaria Italiana. I Comuni interessati dovranno assicurare una comunicazione tempestiva ai cittadini e adottare, se necessario, misure per limitare i disagi alla circolazione e ai residenti.

Per le eventuali emergenze sarà predisposto un piano specifico, concordato tra RFI, Provincia e amministrazioni locali, con l’individuazione di percorsi alternativi per i mezzi di soccorso. Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la necessità di interventi sulle stazioni ferroviarie, sia sul fronte della sicurezza passiva sia su quello del decoro.

