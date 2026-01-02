Villaurbana, installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sede di Poste ItalianeL’intervento consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 11 tonnellate annue
Proseguono anche in provincia di Oristano gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, nell’ufficio postale di via Zucca a Villaurbana l’installazione di un nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generare una potenza complessiva di 15 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 22mila kWh. Intervento che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica, rispettivamente, di circa 11 tonnellate annue.
L’installazione dei sistemi fotovoltaici posizionati a Villaurbana fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.
Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.