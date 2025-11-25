Si ritroveranno a Scano, questo fine settimana, tanti giovani, che già conoscono le istituzioni e le norme della vita democratica, per confrontarsi e decidere il futuro delle consulte giovanili provinciali. Presso il Teatro Nonnu Mannu sabato 29 novembre alle 17.45 si terrà l’incontro delle Consulte giovanili di tutta la Provincia di Oristano. Sarà dedicato alla discussione, formulazione delle proposte, dunque alla definizione dello statuto della futura Consulta Giovani provinciale.

Un organo ormai radicato in tutti i Comuni, che vuole significare un uno spazio di rappresentanza e partecipazione dei giovani, la Consulta è uno strumento di dialogo tra le istituzioni e la comunità giovanile, per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e fornire un parere tecnico-consultivo, per conoscere più da vicino la macchina amministrativa, punti di forza e opportunità. Sarà un’occasione per costruire insieme un futuro: per «condividere visioni, confrontarsi e costruire insieme un luogo autentico di rappresentanza. La consulta di domani nasce dalle idee di oggi. Partecipa, porta la tua voce», spiegano gli organizzatori. L'evento è organizzato e patrocinato dalla Provincia di Oristano e dal Comune di Scano.

