Nelle prossime settimane la Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu” di Masullas si arricchirà di nuovi libri e titoli da mettere a disposizione degli utenti.

La struttura, infatti, nei prossimi giorni preparerà la lista dei nuovi acquisti e, prima di procedere, ha intenzione di coinvolgere la popolazione. Obiettivo? Conoscere le preferenze degli utenti e far trovare loro, negli scaffali, i testi desiderati.

A questo proposito la biblioteca ha aperto alle richieste degli interessati, in modo tale da poter suggerire i libri, senza limiti. In seguito, i suggerimenti verranno valutati sulla base delle esigenze della biblioteca.

Le richieste potranno essere effettuate entro martedì 2 dicembre, inviando i consigli via e-mail (indirizzo bibliomasullas@tiscali.it) o su WhatsApp (numero 3891777100).

