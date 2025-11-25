In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, anche a Gonnoscodina è in programma un evento di sensibilizzazione.

Organizzato dal Comune, sabato 29 novembre, a partire dalle 16.30, nei Locali della ex Scuola dell’Infanzia del paese, è in programma un seminario informativo sul tema dal titolo “Le parole contano: una prospettiva su linguaggio e comunicazione contro la violenza di genere”.

L'incontro sarà tenuto da personale esperto. L’ingresso è libero e la popolazione è invitata a partecipare.

