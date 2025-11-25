Nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne, e in particolare del progetto relativo alla costruzione e sperimentazione del modello per la messa in rete e la gestione integrata dei 4 ambiti culturali principali del territorio, l’Unione di Comuni Alta Marmilla ha avviato il percorso partecipativo e di co-progettazione intitolato “Cultura in Movimento”.

L’iniziativa si propone di costruire una visione condivisa e identitaria dei luoghi della cultura del territorio, attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori locali, degli enti e della cittadinanza.

Gli incontri pubblici di presentazione e co-progettazione si terranno nei giorni 27 e 28 novembre 2025. Saranno due giornate di ascolto, dialogo e confronto. Il punto di partenza di un percorso che dovrebbe portare alla costruzione di nuove strategie per musei, biblioteche, archivi, parchi tematici e aree archeologiche. Giovedì 27 novembre l’appuntamento è nella sede dell’Unione di Comuni dell’Alta Marmilla, in via Anselmo Todde, ad Ales (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30); venerdì 28 novembre, invece, al centro di produzione culturale “Move the Box”, in via Indipendenza, a Villa Verde (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18).

© Riproduzione riservata