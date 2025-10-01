Il servizio medico-sanitario a Scano continuerà senza nessuna interruzione. A breve infatti dovrebbe subentrare, temporaneamente, un nuovo dottore per assistere la popolazione scanese in sostituzione della Dottoressa Nicoletta Pilo, andata recentemente in congedo per maternità. È il risultato del dialogo proficuo tra l’amministratore straordinario della ASL di Oristano Federico Argiolas e il sindaco scanese Antoni Flore Motzo. Il nome ancora non è stato comunicato ma presto la comunità scanese potrà contare sulla continuità del servizio con un nuovo dottore che andrà a sostituire la Pilo, che ha assistito i pazienti scanesi con rigorosa professionalità. La dottoressa Senes, destinata ad altra sede, ha garantito la continuità del servizio in ambulatorio per un breve periodo fino a pochi giorni fa.

Altra novità positiva l’adeguamento ed efficientamento energetico dell’ambulatorio, come spiega il primo cittadino Flore: «con la ASL stiamo impostando un ulteriore intervento di efficientamento sulla struttura dell’ambulatorio per creare una sala d’aspetto atta ad accogliere l’utenza, preservandola dalle inclemenze del tempo. Ringraziamo le Dottoresse Pilo e Senes per il prezioso lavoro svolto».

© Riproduzione riservata