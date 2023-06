L’evento si farà, questo è certo. Come è stata decisa anche la data: il prossimo 13 agosto. Non si sa però quella sarà il luogo dove si svolgerà la manifestazione. La Sartiglietta estiva, che vede protagonisti i piccoli cavalieri di Oristano in sella ai loro cavallini, promossa e organizzata dalla Pro loco oristanese in collaborazione con il Comune, non si farà più – come detto giorni fa – nel piazzale sterrato alla fine del lungomare verso il porticciolo.

Ad annunciarlo è il presidente dell’associazione oristanese Gianni Ledda: «Essendo venuta meno la possibilità di svolgere la tradizionale manifestazione estiva presso l'area "ex mondo Ichnusa", a causa della riqualificazione ambientale dello spazio, programmato, giustamente, dall'amministrazione comunale, il luogo di svolgimento sarà deciso domani, nel corso di un incontro operativo tra Comune di Oristano, tecnici, Giara oristanese e Pro Loco. Resta invariata - va avanti ancora Gianni Ledda - la programmazione del 13 agosto a Torregrande».

Come sempre si comincerà con la vestizione de su cumponidoreddu e, a seguire, tutti gli altri atti della Sartiglia. Prima incrocio delle spade, le corse alla stella, la corsa con su stoccu, sa remada, le pariglie e infine la svestizione del mini capo corsa. Un modo per raccontare ai tristi ciò che succede durante il Carnevale Oristanese. Non mancheranno i suoni del Gruppo Mini Tamburini e Mini Trombettieri della Pro Loco di Oristano. A breve sarà annunciato il nome de su componidoreddu. Sarà un cavaliere della Giara oristanese.

