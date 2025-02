Pochi sorrisi, colpa dell'emozione. Leonardo Buschettu, 8 anni, il prossimo 23 febbraio vestirà i panni de su componidoreddu della Sartiglietta di canna di Oristano, a Sant'Efisio, quartiere storico di Su Brugu.

Stamattina, subito dopo la messa, nel salone parrocchiale dove sono già in bella mostra le canne di giunco ​​trasformate in cavallini di canna, il suo nome è stato estratto a sorte da don Alessandro Floris, davanti a tantissime persone.

Per il piccolo Leonardo un sogno che si avvera. Ad aiutarlo ci saranno due piccole donne: Azzurra Piccaredda, 7 anni, su segundu, e Aurora Petucco, 9 anni, su terzu.

La cerimonia è stata accompagnata dai mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco di Oristano. Un'estrazione al cardiopalma e con tanti retroscena alla quale era presente anche il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna. Il primo bambino estratto è stato infatti Matteo Onida che però ha rinunciato perchè era stato baciato dalla fortuna anche lo scorso anno. Poi è stato estratto il piccolissimo Marco Corona Trogu. Per la troppa emozione però ha deciso di rinunciare all'incarico.

La Sartiglietta di canna viene organizzata dall'Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di canna da oltre 30 anni, guidata dal presidente Giancarlo Mureddu. Un evento che ogni anno attira tantissimi bambini.

Intanto nel salone parrocchiale di Su Brugu, trasformato ora in una “scuderia”, continua la preparazione dei cavallini di canna in vista del grande giorno. I bambini da sempre cercano di imitare per i cavalli della Sartiglia, quelli veri, i loro idoli. Tutto però si svolgerà in miniatura e con i costumi di carnevale.

Stamattina per l'occasione è stato presentato anche il quadro realizzato da Tito Sedda, un modo il suo per raccontare la manifestazione, il sogno di tanti bambini.

