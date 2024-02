La preoccupazione è tanta, e si vede. La speranza è che quel sole che fuori splende rimanga per tutta la giornata. La vera gioia esplode al momento del brindisi con la Vernaccia: Giovanni Utzeri, che sta per diventare su componidori, sorride e ringrazia per gli applausi. Squilli di trombe, rulli di tamburi e alle 12,20 arriva la maschera color terra: davanti a tutti c'è il re di Oristano, su componidori.

Giovanni Utzeri (foto Pinna)

Da quel momento le sue emozioni sono segrete: e la Sartiglia può cominciare. Nella sala del Gremio dei Contadini poco fa si è conclusa la vestizione del capocorsa scelto dal presidente del Gremio Giuseppe Vacca per guidare la Sartiglia dei Contadini.

L'inizio della vestizione (foto Pinna)

Il cavaliere è salito sulla “mesitta” in legno alle 11,45, un po’ prima rispetto alla tradizione. Seguito dalle massaiedde Alice Franceschi e Angelica Pinna. Prima la camicia bianca di lino, poi ecco i nastri rossi che vengono cuciti alle braccia. Le due ragazze, velocissime, ascoltano i consiglieri di Susanna Sanna, massaia manna: la regia della vestizione è tutta nelle sue mani. Poi arriva su coiettu di pelle, i fazzoletti cuciti attorno al viso che accoglieranno la maschera. Tra un applauso e l'altro arriva il velo. Poi il cilindro e infine la camelia rossa cucita sul petto.

Nella sala entra il destriero bardato a festa: la Sartiglia può iniziare.

© Riproduzione riservata