Piange dalla gioia, brinda con la Vernaccia e si gode il rullo dei tamburi e lo squillo delle trombe, quella musica speciale tutta per lui, anche se la sua mente è già in via Duomo: è lì che saluterà la folla con Sa Pippia de Maiu. Sarà Graziano Pala, abile cavaliere, a guidare la Sartiglia dei Falegnami il prossimo martedì 17 febbraio: la scelta del majorale en cabo Carlo Pisanu è ricaduta su di lui.

L’annuncio è stato dato in via Eleonora, nella sede del Gremio di San Giuseppe. E in città si apre un nuovo capitolo di Sartiglia.

Un'altra immagine dalla sede del Gremo di San Giuseppe

Il majorale en cabo Carlo Pisanu, che ha ricoperto lo stesso ruolo negli anni 2000, 2015 e 2020 è un fiume di gioia: «Un ottimo cavaliere, una brava persona. Si merita questo ruolo» . Il componidori sarà affiancato da Cristian Matzuzi e da Marco Arca.

Al fianco del presidente del Gremio la moglie Alba Camedda, anche lei in lacrime per la grande emozione. A lei spetterà il compito di preparare il rito della vestizione del capo corsa con le massaieddas.

Ancora qualche giorno e inizieranno le prove del rito, segretissime. Per conoscere il nome del capocorsa che guiderà la Sartiglia della domenica, invece, bisognerà attendere ancora.

Il presidente del Gremio, Tore Carta, non ha ancora svelato il nome del suo prescelto.

© Riproduzione riservata