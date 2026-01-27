Piccola frana lungo la provinciale 15 in territorio di Santu Lussurgiu, nei pressi della Madonnina de sos Molinos.

Le abbondanti piogge hanno provocato, questo pomeriggio verso le 17, uno smottamento sul costone destro, qualche chilometro fuori dal centro abitato, in direzione di Bonarcado. Un po’ di materiale tra pietre e terra è ruzzolato dalla scarpata soprastante la strada riversandosi sulla carreggiata, per fortuna senza causare danni a persone o automezzi.

Dopo l'allerta dei Carabinieri di Santu Lussurgiu immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta che con i Barracelli e la squadra della Protezione Civile, entrambi di Santu Lussurgiu, hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza temporaneamente l’area transennandola e limitando la circolazione stradale a una sola corsia. Si attende l'intervento della Provincia per un intervento risolutivo e mettere in sicurezza l'area. Lo smottamento ha riproposto la situazione di degrado e incuria in cui versano le arterie provinciali del Montiferru, ormai senza manutenzione da tanti anni, pericolo è concreto e reale in vista delle nuove previsioni meteorologiche.

Voragini, buche profonde, asfalto abraso, pendenze sbagliate, assenza di segnaletica orizzontale e verticale. Con le piogge la situazione peggiora: l’acqua scorre al centro della carreggiata causando pericolosi fenomeni di acquaplaning. Quindi la nebbia, il ghiaccio e la neve d’inverno rappresentano una minaccia costante per l’incolumità degli automobilisti.

La Provincia di Oristano con 1 milione e 300mila ottenuti dalla Regione ha programmato, e già realizzato, diversi interventi per rimettere a posto e in sicurezza le arterie stradali che urgono di interventi di rigenerazione. Altri tratti delle provinciali ancora attendono un intervento risolutivo, tra cui la provinciale 15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, poi la 21 tra Scano e Cuglieri, quindi la provinciale 78 tra Scano e il monte di Sant’Antonio, e la strada montana 20 da Santu Lussurgiu verso il confine di Provincia.

