Altri due elicotteri sono intervenuti questa mattina per le operazioni di spegnimento e bonifica in seguito al maxi incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Santu Lussurgiu. Ci sono ancora fiamme attive su alcuni tratti del perimetro. Il fuoco ha già percorso 200 ettari di superficie boscata con pascolo alberato.

Le fiamme, alimentate da un forte vento di grecale, sono partite ieri pomeriggio interessando la località Monte Ladu.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Corpo forestale di Seneghe: ieri è stato chiesto l'intervento di cinque elicotteri regionali (decollati dalle basi di Bosa-Fenosu-San Cosimo-Pula-Alà dei Sardi) e di due Canadair in arrivo da Ciampino. Altri due elicotteri sono decollati stamani.

I rinforzi però arrivano in ritardo, come denuncia il sindaco Diego Loi che parla di "una vera vergogna". "Alle 14.33 ricevo la chiamata della Sala Operativa Centrale della Protezione civile che mi avvisa del nuovo incendio - racconta -. Alle 17.47 siamo ancora in attesa dell'arrivo dei Canadair. Che ovviamente, oltre che essere in avaria, arrivano da Ciampino. Non abbiamo ancora capito nulla purtroppo - tuona Loi - le tragiche recenti esperienze del passato non ci hanno insegnato proprio nulla".

