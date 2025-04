I temi della sostenibilità ambientale e salvaguardia del paesaggio saranno discussi e praticati a Santu Lussurgiu questo fine settimana grazie all'attività del Ceas Centro di Educazione all'Ambiente “Don Deodato Meloni”.

Domani Sabato 5 aprile il workshop specifico di fotografia e di interpretazione ambientale per gli appassionati che vogliono raccontare una storia, attraverso le immagini, sul cambiamento climatico nel Montiferru. Le lezioni teorico-pratiche del metodo Photo-voice con Massimiliano Marraffa, e interpretazione dell'ambiente con Emanuele Farris dell’Università di Cagliari, si terranno al salone ex Montegranatico in collaborazione con l’Associazione Montiferru Play.

Domenica 6 aprile attività sul campo: escursione fotografica in mattinata dalle 10 fino alle 13, quindi al pomeriggio scelta e analisi delle foto realizzate.

La nuova stagione è focalizzata con le azioni del programma intitolato “Osservare il Contesto, per Interpretare, per Agire, per Rigenerare”: I partecipanti, dando voce alla propria percezione e sensibilità e con la guida di esperti, realizzeranno una narrazione visiva su temi cruciali come la gestione delle risorse naturali, l'abbandono delle aree rurali, la desertificazione e i cambiamenti negli ecosistemi. «Una voce partecipata che confluirà in una Mostra collettiva prevista per novembre», spiega Gabriella Belloni, presidente del CEAS lussurgese.

