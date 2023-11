C’è persino il corso studiato per le mamme in dolce attesa che, grazie alla presenza di diversi esperti, imparano a rilassarsi con la musica. Un modo per arrivare al grande giorno più tranquille, forse. Ma c’è anche uno spazio per bambini “speciali” che imparano i suoni con i colori.

Poi il corso per sapersi gestire sopra un palco e tanto altro ancora.

A Santa Giusta continua il successo della Musica Mum Art Music Academy, un'associazione culturale che da qualche tempo si occupa di educazione musicale con un progetto educativo moderno e innovativo che racchiude corsi per tutti i livelli e per tutte le età, con didattica in presenza e a distanza a seconda delle esigenze degli allievi. Una scuola dove si alternano diversi insegnanti specializzati in musica moderna, jazz e classica, canto ed espressione di sé, chitarra classica, elettrica e acustica, basso, sax, batteria, percussioni, pianoforte, violino, fisarmonica e propedeutica musicale dedicata ai bambini da 3 a 6 anni, divisi per fasce d’età che approcciano alla musica giocando ed esplorando.

«Le attività sono già partite ma le iscrizioni sono ancora possibili - spiega il direttore Andrea Scano - insegnante di pianoforte jazz e moderno - La scuola di musica, oltre ad essere luogo formativo per musicisti di tutte le età, organizza attività ed eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di accrescere la cultura musicale cittadina, ospitando artisti locali e di stampo internazionale. È previsto un contributo per l’ordinaria attività degli associati ma tutti gli eventi che facciamo sono gratuiti e aperti a tutti. Siamo attivi tutto l’anno con interruzione solo ad agosto, facciamo eventi e laboratori extra ogni mese e sempre diversi».

