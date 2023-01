La scuola materna di Santa Giusta tra qualche mese sarà ancora più sicura. In via Othoca infatti da poco tempo sono in azione gli operai. Grazie ai 320 mila euro finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto iscol@ il Comune lagunare guidato dal sindaco Andrea Casu ha iniziato diversi lavori di risanamento dell’immobile del paese.

Più precisamente verrà sistemata tutta la parte vecchia del tetto. Ma ci saranno anche diversi interventi per la stabilizzazione delle fondamenta. I lavori verranno eseguiti nonostante la presenza dei bambini. Per loro però non ci sarà nessun disagio visto che si tratta di interventi esterni.

«Questi sono lavori importanti che ci permetteranno di avere una scuola molto più sicura – commenta l’assessora all’Istruzione Elena Cossu –. Ben vengano quindi finanziamenti di questo genere per la tutela dei bambini e della comunità in generale. Ma soprattutto meglio intervenire ora e non quando è troppo tardi». Come si legge nel cartello affisso fuori dalla scuola i lavori, salvo intoppi, dovrebbero terminare a fine aprile. Quando i bambini della scuola materna inizieranno a trascorrere qualche ora anche nel cortile della struttura.

