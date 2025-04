Possibili disagi venerdì 11 aprile nelle case di Santa Giusta, come anche nelle attività commerciali. Le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione. I tecnici interverranno sul tratto di condotta distributrice in via Kennedy. I lavori, che inizieranno intorno alle 8, richiederanno la sospensione del flusso idrico: fino alla conclusione delle operazioni, previste per le 17, sono previste temporanee interruzioni del servizio e cali di pressione per le utenze di tutto l'abitato. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. “Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l'orario di interruzione e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora l'intervento dovesse essere concluso in anticipo - fanno sapere da Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24". Abbanoa segnala anche che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

