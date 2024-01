L’obiettivo è quello di salvaguardare e tutelare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio. Ecco perché il Comune di Santa Giusta, con un’ordinanza specifica, ha deciso di vietare la circolazione nelle aree verdi lungo le sponde dello stagno, riconosciuto sito di interesse comunitario, inserite nei “Percorsi Natura 2000”.

Nel documento si legge che si tratta di un luogo rilevante in quanto sito di nidificazione, alimentazione e sosta per l’avifauna. E che frequentemente nella zona, molto vicina al centro abitato, si registrano atti di vandalismo diretti alle strutture e arredi urbani, abbandono di rifiuti e transito di veicoli che modificano i percorsi naturali. Per questo secondo il Comune è opportuno vietare il transito nelle aree verdi lungo rive dello stagno.

“Il divieto - si legge nell’ordinanza firmata dalla responsabile del servizio Emanuela Figus - è per tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e autorizzati”.

