Gli obiettivi sono diversi: contestare il fenomeno dell’isolamento e della solitudine, favorire la costruzione di reti sociali, prevenire il declino cognitivo, promuovere il benessere fisico e mentale ma anche evitare che i nonnini del paese lascino la loro casa per trasferirsi in strutture sanitarie. Il Comune di Santa Giusta tende la mano agli anziani del paese. La Giunta poi giorni fa ha approvato il progetto "Momenti di comunità”, rivolto agli over 65.

Da ottobre e maggio 2026 gli anziani che vorranno far parte dell’iniziativa promossa in collaborazione anche con il Plus di Oristano, potranno partecipare a attività ludiche e motorie, ai tanti laboratori in programma e agli incontri su temi sociali e culturali.

«Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà il bando per la gestione del servizio - spiega Pierpaolo Erbì, assessore ai Servizi Sociali - Si occuperanno dei nostri anzi persone qualificate. Vogliamo coinvolgere in maniera attiva persone desiderose di vivere momenti di socialità, stimolo e cura di sé, all’interno di un contesto accogliente e rispettoso delle diversità individuali. Già da alcuni anni gli anziani aumentano, quattro hanno superato i cento anni, segno che dobbiamo intervenire per far stare bene questa fascia di popolazione».

