Buone notizie per gli studenti pendolari. Il Comune di Santa Giusta ha indetto un bando per l’erogazione di rimborso delle spese di viaggio in favore degli studenti che hanno frequentato scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute come istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i conservatori di musica e i corsi per adulti, nell’anno scolastico 2022/2023.

La graduatoria sarà stilata tenendo conto del costo dell’abbonamento e delle fasce di reddito. Nell’eventualità in cui la somma stanziata nel bilancio di previsione 2023/2025 non sia sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, si applicherà una percentuale di riduzione del contributo concesso ad ogni singolo ammesso alla graduatoria.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso lo sportello on-line, disponibile sul sito istituzionale dell’ente, previa autenticazione dell’identità digitale tramite spia o carta d’identità elettronica, entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

© Riproduzione riservata