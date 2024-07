Il Comune di Santa Giusta è al lavoro per affidare il servizio di gestione dei cani randagi.

Pochi giorni fa è stata pubblicata una manifestazione di interesse. Gli operatori economici interessati devono partecipare attraverso la piattaforma regionale Sardegna Cat.

Il Comune valuterà la capienza della struttura che dovrebbe ospitare i cani, le caratteristiche ambientali, strutturali e tecniche, i programmi sanitari e le attività del rifugio. Nello specifico la struttura deve garantire il ricovero dei cani insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, alimentazione di base con mangime di composizione bilanciata e in quantità adeguate alla taglia dei cani, la pulizia ordinaria dei ricoveri e degli spazi comuni con frequenza almeno giornaliera e la disinfezione con frequenza almeno mensile. I locali devono poi avere una zona accoglienza per i visitatori.

Si richiede poi la presenza del personale del canile di almeno due ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili-estivi e l’assistenza logistica ai veterinari della Asl per l’espletamento delle attività sanitarie. La durata dell’appalto è di tre anni. Verrà presa in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La struttura di ricovero deve essere ubicata entro 120 chilometri dal Comune di Santa Giusta.

