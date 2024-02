Tragedia questa sera nello stagno di Pauli Majori: un pensionato di Santa Giusta è stato ritrovato senza vita. Non è chiaro se sia rovesciata la piccola barca oppure se abbia avuto un malore e cadendo in acqua sia annegato. Per Pietro Demontis, 76 anni non c’è stato nulla da fare.

Era uscito nel primo pomeriggio per andare a pesca e quando a metà serata la moglie non l’ha visto rientrare si è preoccupata e ha subito avvisato il figlio che si è precipitato a cercare il padre. Con un’altra barca, il ragazzo è arrivato nell’area di Pauli Majori e ha trovato suo padre riverso nell’acqua.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che a tarda notte hanno recuperato il corpo senza vita dell’anziano. I vigili sono stati coadiuvati anche dalle squadre a terra della capitaneria di porto: sono intervenuti inoltre i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto nello stagno. Anche il medico legale, dopo un primo esame, ha confermato che si tratta di una morte naturale.

