Anche a Santa Giusta un’area verde del paese si è trasformata in una palestra a cielo aperto, fruibile da tutti e gratuitamente. Un modo per stare insieme, per praticare attività fisica esercitandosi da soli o in gruppo. Sabato scorso, alle presenza degli alunni delle scuole medie del paese e del referente del progetto Sport e Salute, Rossella Agabio, ideato assieme all’associazione Nazionale Comuni Italiani, l’amministrazione ha inaugurato la nuova area attrezzata nel parco di via Toscanini.

Il taglio del nastro è stato fatto dall'assessora allo Sport Rita Corrias. L’area è digitalizzata: ogni attrezzo presente nel parco è supportato infatti da un tutorial di allenamento, accessibile tramite Qr code, per facilitare l’esercizio fisico. Il Comune darà in adozione l’area attrezzata all’Asd Polisportiva Aeden Santa Giusta che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età.

Come hanno sottolineato gli amministratori durante l'inaugurazione, questa nuova palestra a cielo aperto rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità della vita e favorire uno stile di vita attivo, in modo gratuito e accessibile a tutti.

