Sport e solidarietà assieme. Domenica scorsa, al Padel Tennis Center di Santa Giusta, si è disputata la seconda edizione del Torneo Lions di padel per soli uomini organizzato dal Lions Club di Oristano, presieduto da Diego Crobu. L'obiettivo era solo uno: raccogliere fondi a favore dell'associazione Aipd di Oristano per l'acquisto di un pulmino. Importante realtà nata il 5 maggio 1989 col nome di “Associazione Bambini Down” dall'iniziativa di un gruppo di familiari di bambini con sindrome di Down. L'iniziativa, durante la quale era previsto anche un aperitivo offerto dal Lions e un pranzo offerto da un'attività commerciale del posto, ha avuto un grande successo. Grazie alla partecipazione dei tanti presenti è stata raccolta un'importante somma che verrà destinata interamente all'associazione. Hanno vinto il torneo invece Francesco Piras e Andrea Delussu, seguiti al secondo posto da Pasquale Fanizza e Alessandro Albano.

