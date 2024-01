Ieri, a sorpresa, a Santa Giusta sono iniziati i lavori di bitumatura all’uscita del paese, verso Arborea, sulla strada provinciale 49. Questo dopo infinite richieste da parte dell’amministrazione comunale di Santa Giusta guidata dal primo cittadino Andrea Casu.

«Possiamo dire finalmente - dice l’assessore ai lavori Pubblici e vice sindaco Pierpaolo Erbì - Dopo le prime richieste avanzate sette mesi alla provincia gli operai sono entrati in azione. Ormai non si contano più le proteste dei cittadini. Sull’inizio dei lavori nessuno ci ha comunicato nulla, ma pazienza, l’importante è fare e mettere in sicurezza la strada».

Gli amministratori comunali però non si accontentano e chiedono alla provincia di intervenire quanto prima anche lungo la strada provinciale 97, dove le buche sono diventate voragini, esattamente tra il bivio di Santa Giusta passando il porto industriale e andando quindi verso il bivio per Arborea. Uno degli snodi stradali più importanti e trafficati dell’Oristanese, ma anche uno dei punti più pericolosi.

Sono usurati anche i giunti del ponte presente in quel tratto. Una situazione di degrado importante. In quella strada ogni giorno transitano, oltre che gli automobilisti, anche tanti mezzi commerciali. Passa tutto il comparto che va verso Arborea e viceversa. Senza dimenticare i camion che si dirigono allo svincolo sulla 131 o quello per il porto industriale.

«Ora solleciteremo un intervento immediato - conclude Erbì - Anche in questo tratto transitare oggi è diventato molto pericoloso».

