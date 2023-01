Entro metà febbraio operai al lavoro nella peschiera di Pesaria, a Santa Giusta.

Grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale, i pescatori del paese potranno avere quindi dei lavorieri nuovi di zecca. L’importante intervento è stato presentato questa mattina nel Comune di Santa Giusta dai progettisti che hanno vinto l’appalto, alla presenza anche dell’assessore regionale all’Ambiente Matteo Porcu.

«La ditta vincitrice del bando avrà il compito di prosciugare prima lo specchio d’acqua - fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici e vice sindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì -. Poi ci sarà la demolizione dell’attuale struttura in cemento dove da sempre viene catturato il pesce, vecchia però di 50 anni. Ci sarà poi il rifacimento dei lavorieri che saranno in legno e acciaio». Il cantiere dovrà essere terminato entro fine marzo. Per i pescatori, presenti anche loro stamattina alla presentazione del progetto, si tratta di un intervento che aspettavano da tempo, visti i disagi che giornalmente vivono a causa della struttura datata che cade a pezzi.

© Riproduzione riservata