Il servizio di pulizia nelle borgate marine è terminato, ecco perché il Comune di San Vero Milis invita tutti a rispettare il territorio ea non abbandonare nessun tipo di rifiuto.

"Il servizio, attivo durante tutto il periodo estivo, ha avuto come obiettivo principale il mantenimento del decoro e della pulizia delle aree limitrofe alle spiagge, attraverso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati - fa sapere il Comune con una nota - Sono stati raccolti numerosi rifiuti di origine domestica, spesso abbandonati nonostante il divieto sancito dall'ordinanza del sindaco che vieta l'abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Si invita quindi l'intera cittadinanza e tutti i frequentatori del territorio comunale a non utilizzare rifiuti in nessuna area pubblica. Tali attività, oltre a essere punibili per legge - si legge ancora - rappresentano una mancanza di rispetto verso l'ambiente e la comunità, e potranno poter disagi, poiché il servizio di recupero straordinario nei prossimi mesi non sarà più operativo”.

Sempre il Comune ricorda che i rifiuti devono essere conferiti correttamente secondo le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, oppure conferiti presso i due ecocentri comunali, uno a San Vero Milis e l'altro in via Zinnigas a Putzu Idu.

