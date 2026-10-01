Il destino del campeggio comunale di Sa Mesa Longa, un'opera rimasta incompiuta e inutilizzata per decenni, sbarcherà nei banchi del prossimo Consiglio comunale di San Vero Milis.

Il consigliere di opposizione Andrea Atzori, alla luce della manifestazione di interesse pubblicata 5 mesi fa per la gestione, ha presentato un'interrogazione. Chiede di sapere «quante manifestazioni di interesse siano pervenute entro il termine, il 20 maggio 2026, se sia stata conclusa la verifica amministrativa delle candidature e, in caso affermativo, quante siano risultate ammissibili e quante non ammissibili».

Atzori chiede anche «quali atti amministrativi siano stati adottati dopo la scadenza dell'avviso, quale sia lo stato attuale del procedimento, se la fase esplorativa sia stata formalmente conclusa e se i relativi atti o esiti siano stati pubblicati, precisandone sede, numero e data».

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