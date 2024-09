“Prenditi cura di te, tutte insieme contro il cancro! Perché la prevenzione è la prima cura”. È il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Le belle donne” in collaborazione con il Comune di San Vero Milis e l’Avis locale. Tutti assieme uniti per promuovere una giornata di visite senologiche gratuite, eseguite da medici specializzati, nell’ambito della campagna di prevenzione del carcinoma mammario per “Ottobre rosa”.

L’appuntamento è nell’ambulatorio comunale in via Santa Barbara il 5 ottobre, dalle 9 alle 13. Come fanno sapere gli organizzatori, le persone interessate sono invitate a prenotarsi inviando al numero 3701281781 un messaggio whatsapp con nome e cognome, luogo e data di nascita. Verranno richiamate poi per l’orario della visita. “Riconoscere un tumore in fase iniziale - spiegano gli organizzatori - può dare grandi possibilità di guarigione: per questo sono importanti una regolare autopalpazione e le visite di prevenzione: questa è la prima cura”.

© Riproduzione riservata