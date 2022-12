Buone notizie per i cittadini di San Vero Milis. Grazie alla collaborazione con la Asl di Oristano, martedì 20 dicembre, dalle 9, in Aula Consiliare, si svolgerà una giornata dedicata alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e quarta dose anti-Covid.

Come fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luigi Tedeschi, è necessaria l'adesione al servizio entro lunedì 19 dicembre alle ore 12, chiamando il numero 078353611, oppure recandosi di persona alla biblioteca comunale.

«Al momento della prenotazione - fanno sapere dal Comune - verrà richiesto il nome e cognome, per quale vaccino si fa richiesta (è possibile farli entrambi) e si dovrà specificare se la persona ha mobilità limitata per l'attivazione del drive in oppure se è allettata per organizzare la visita a domicilio. Il giorno del vaccino, verrà chiesto di esibire poi un documento e la tessera sanitaria. Al fine di limitare i contagi influenzali e Covid, si raccomanda la buona pratica di igienizzazione delle mani e l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e affollati».

