Nessuno a San Vero Milis dimentica l'artista sanverese Pietro Madau, il "principe" delle piazze in festa, quelle che lui per una vita ha animato con la sua fisarmonica e con la sua bravura. Domani, sabato 17 giugno, la Pro loco di San vero Milis organizza un memorial in suo onore. Appuntamento in piazza San Michele alle 21. Per ricordare Madau, morto alcuni anni fa all'età di 83 anni, si terrà il Festival della fisarmonica sarda.

Per onorare Pietro Madau, che aveva iniziato a calcare i palchi delle feste tradizionali isolane da giovanissimo, a San Vero Milis si esibiranno tantissimi fisarmonicisti. Arriveranno Giuseppe Diana, Silvio Pinna, Gianni Ore, Giuliano Armas, Giuseppe Pintus, Ireneo Massidda, Maurizio Sellero, Lorenzo Caria e Michele Piras. «Pietro aveva otto anni quando mio papà gli comprò la prima fisarmonica - aveva raccontato alcuni fa il fratello Mario - Per lui la musica era l'espressione di un'identità. Suonava le sue musiche sarde, i valzer, le mazurche anche quando ormai era diventato cieco. Ma poco importa: le sue mani andavano dritte alla tastiera. Diceva sempre che lui avrebbe suonato lo stesso. Anche se non vedeva. E così è stato. Era un bambino prodigio. Così mi raccontavano sempre i miei genitori e tutti gli artisti che in questi anni ho conosciuto grazie a lui. Per lui la musica era tutto, era vita».

La manifestazione musicale è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. L'ingresso alla rassegna è libero.

