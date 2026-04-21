Mani sempre al portafoglio. Il Comune di San Vero Milis ha approvato le tariffe per la sosta a pagamento lungo tutto il litorale, in vista della stagione estiva del 2026. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno: le strisce blu dovrebbero partire dai primi di giugno, per un totale di tremila stalli a pagamento, salvo imprevisti. Lo scorso anno il servizio è partito, infatti, i primi giorni di agosto, con un netto ritardo rispetto al solito. Anche quest'anno, i residenti delle abitazioni riceveranno un pass dal Comune al costo di 5 euro, mentre tutti gli altri dovranno pagare la cosiddetta "sosta lunga" per l'intera giornata (e non a ore), con un costo minimo di 20 euro a seconda del veicolo.

Per quanto riguarda invece il lungomare di Putzu Idu, il parcheggio sarà a peso d'oro. Le auto pagheranno 5 euro per due ore, 7 euro per quattro ore e 9 euro per sei ore. Un modo studiato dal Comune per prevenire l'eccessiva concentrazione di autovetture e bagnanti in prossimità delle spiagge più accessibili e per accogliere, regolare e ripartire in modo uniforme le presenze lungo tutta la fascia costiera del Comune. Tre euro, invece, per due ore e sei euro fino a sei ore a Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu.

Come si legge nella delibera con la quale sono state approvate le tariffe, «sono in corso le procedure per l'affidamento del servizio e la gestione dei servizi igienici».

A gestire la sosta a pagamento sarà la Sis, la stessa che lo scorso anno aveva vinto l'appalto per due anni. La stessa che gestisce la sosta nel Comune di Cabras. La ditta, in vista della nuova stagione, fa sapere invece che è alla ricerca di personale. Per partecipare alla selezione c'è tempo fino al 24 aprile.

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