No all'abbandono dei rifiuti a pochi metri dal mare. Come è successo lo scorso anno da giugno a settembre in tutti i litorali di San Vero Milis.

Questa volta il sindaco Luigi Tedeschi ha voluto mettere nero su bianco i vari divieti, con anche la cifra delle sanzioni che rischiano gli incivili.

Nell'ordinanza emanata ieri si legge che è vietato l’abbandono di qualsiasi rifiuto con modalità differente da quelle stabilite per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Vietato quindi scaricare o abbandonare su aree pubbliche, rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto. Vietato ancora depositare sacchetti all’interno dei contenitori stradali o all’esterno di questi. E poi no all'abbandono di mozioni di sigaretta per terra, come anche i pacchetti e gli involucri di cibi.

«Tutto questo - si legge nell’ordinanza - perché nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone».

Il sindaco di San Vero Luigi Tedeschi fa poi un appello: «Chiedo alla cittadinanza di fornire alla Polizia locale ogni utile elemento o informazione al fine di garantire il pieno rispetto dell’ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti».

© Riproduzione riservata