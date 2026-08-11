Amministratori più vicini ai cittadini. Nuovi canali di comunicazione per il Comune di San Vero Milis che da pochi giorni è sbarcato su WhatsApp, servizio App Municipium e App Io. In maniera tempestiva e senza alcun costo aggiuntivo, ogni cittadino potrà decidere di ricevere le informazioni di maggiore rilevanza direttamente sul proprio cellulare e fruire di tutti i servizi offerti dalle app.

Come fanno sapere dal Comune, per attivare e quindi usufruire del servizio, saranno sufficienti due semplici passaggi: salvare il numero di telefono 340 5457641 nella rubrica del proprio cellulare e poi inviare attraverso WhatsApp un messaggio con scritto Iscrivimi e poi il proprio nome e cognome.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast , quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno condivisi con nessuno e saranno utilizzati dal Comune di San Vero Milis esclusivamente per le finalità legate a questo servizio. Il Comune fa sapere che il numero di telefono 340 5457641 non è abilitato a rispondere né ai messaggi né alle chiamate e sarà utilizzato soltanto per il servizio descritto, in maniera unidirezionale. "Municipium" è invece l'app municipale ufficiale del Comune: è un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali. È collegata al sito internet comunale. App Io invece è un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dal tuo smartphone.

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