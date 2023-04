Una Pasqua amara. Soprattutto per le attività commerciali che operano nelle borgate marine di San Vero Milis: per loro la stagione 2023 inizia all’insegna dei disagi. Nuovo divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare e scopi potabili a Mandriola e Sa Rocca Tunda, nel Comune di San Vero Milis.

Il primo cittadino Luigi Tedeschi ha firmato un’ordinanza in seguito alla nota dell’Asl che ieri ha comunicato la “non conformità dell’acqua destinata al consumo umano”. Come si legge nel documento è consentito l’utilizzo dell’acqua solo per gli usi domestici e per l’igiene della persona. Insomma, un incubo che ritorna puntuale.

Non è la prima volta infatti che l’acqua presenta anomalie. Si tratta dell’ennesimo problema che riguarda la rete idrica delle borgate sanveresi. Per gli operatori che inaugureranno la stagione con il pranzo di Pasqua e Pasquetta un disagio non indifferente. Chi ha la cisterna è salvo, tutti gli altri invece saranno costretti a utilizzare per forza l’acqua delle bottiglie che si acquistano al supermercato. I disagi saranno anche per chi aveva deciso di trascorrere le ferie pasquali nella casa al mare. Un inizio da dimenticare.

