Nella borgata marina di Mandriola (San Vero Milis) da ieri è attivo il punto di guardia turistica. Il presidio, promosso dall'Asl in via Turr'e sa Mora numero 18, sarà attivo fino al 15 settembre.

È a disposizione per l'assistenza sanitaria di base, interventi urgenti non differenziabili e prestazioni mediche necessarie durante il periodo d'apertura. La struttura sarà aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Il sabato dalle 16 alle 19. Un servizio importante, vista la presenza ancora di tanti turisti.

