Manca personale, ecco perché il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi con un decreto ha disposto la chiusura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Comunale da domani 18 marzo fino a venerdì 22 marzo. Per ora almeno.

Questo perché l’istruttore tecnico ingegnere dallo scorso febbraio ha cessato il proprio servizio per trasferirsi in un altro Comune, mentre dal primo marzo manca anche il geometra, sempre per motivi di trasferimento. Così si legge nel decreto.

Il Comune fa sapere che saranno comunque garantiti i servizi essenziali mediante riscontro delle sole telefonate che dovranno pervenire negli orari di apertura al pubblico, e quindi il lunedì dalle 16 alle 18 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. Sempre nel decreto si legge poi che sarà compito del Comune riorganizzare l’Ufficio.

