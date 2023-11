Alcune strutture in legno sono finite direttamente in mare, altre sono adagiate in spiaggia ma staccate dalla scogliera. Diverse opere realizzate appena due anni fa per fermare l’erosione costiera, lungo la costa di San Vero Milis, che dovevano durare almeno alcuni anni, sono state distrutte dalle mareggiate.

I danni maggiori nel tratto del litorale di Su Pallosu: i cassoni di contenimento in legno, all’interno dei quali erano stati sistemati sacchi pieni di ghiaia, sono stati trascinati via. Il maltempo ha letteralmente inghiottito gran parte della palizzata in legno. Un vero disastro, insomma. Un progetto dunque che si è sfaldato, nonostante le tante risorse spese. Erano stati diversi i cittadini del posto ad andare contro il progetto voluto dal Comune di San Vero Milis. Da tanti era considerato poco duraturo.

L’intervento, approvato dalla Regione, per un totale di 600mila euro, faceva parte del progetto regionale “Azione Coste”. Secondo gli esperti che hanno operato i lavori erano necessari per evitare la caduta in acqua, prima o poi, delle tante abitazioni costruite sulle dune che il mare con il tempo stava consumando. Anni fa ci furono critiche da parte degli ambientalisti e dei residenti delle borgate ma anche tante interrogazioni parlamentari, regionali e comunali. Ora bisognerà capire cosa farà Comune di San Vero Milis.

© Riproduzione riservata