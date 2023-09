C’era di tutto e di più: elettrodomestici vecchi, pneumatici, resti di edilizia, secchi di vernice vuoti e persino uno scaldabagno.

Gli incivili questa volta hanno deciso di dirigersi nelle campagne di San Vero Milis, vicino al depuratore. Dopo varie segnalazioni però il Comune ha deciso di intervenire per bonificare l’intera area.

Ora però gli amministratori fanno un appello: «Richiamiamo tutti a conferire i rifiuti correttamente differenziati, nei giorni e con le modalità indicati dal calendario predisposto. Il giusto comportamento, oltre a garantire decoro e igiene, permetterebbe una sensibile riduzione del costo del servizio. Combattere l'inciviltà», scrivono ancora in una nota gli amministratori comunali, «di chi abbandona vigliaccamente i rifiuti in campagna è dovere di ogni cittadino e tutti siamo chiamati a collaborare affinché queste persone vengano individuate. Gli uffici della polizia locale, la compagnia barracellare e le forze dell'ordine, oltre a svolgere servizi di vigilanza, sono a disposizione per eventuali segnalazioni».

© Riproduzione riservata