Gli obiettivi sono diversi: migliorare la sicurezza, incentivare la socialità e la cultura verso la mobilità sostenibile, provvedere a una più sicura e corretta fruibilità delle aree marine, salvaguardare il flusso delle utenze deboli e la qualità dei luoghi con presenza di attività commerciali.

Il Comune di San Vero Milis ha deciso di approvare l’istituzione sperimentale di un’area pedonale nel lungomare Putzu Idu, la strada provinciale 10, in continuità con un percorso intrapreso nel 2023, e cioè quello di rendere la marina sempre più vivibile per cittadini e turisti. Ma anche come risposta alle problematiche di ordine pubblico emerse nella precedente stagione estiva. Per queste motivazioni da pochi giorni è stato disposto il divieto di transito veicolare nel tratto di strada, esattamente dall’intersezione con la via Zinnigas all’intersezione con la piazza Sa Saia. Questo dal venerdì alla domenica, dalle 20,30 alle 5 del mattino.

L'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Tedeschi, sarà valida fino al 31 agosto. Come percorso alternativo è stata individuata la strada provinciale 80, quella per Sa Rocca Tunda, che porta ugualmente alle borgate marine di Mandriola e Su Pallosu.

