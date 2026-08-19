Curcuris, sabato 22 agosto appuntamento con la Cena ComunitariaSarà occasione per riunire attorno ad un’unica tavolata i cittadini curcuresi, coloro che sono emigrati oltremare e ritornano a “casa” nel periodo delle ferie estive e anche chi proviene dai paesi vicini
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Torna, a Curcuris l’appuntamento con la tradizionale “Cena Comunitaria”. Sabato 22 agosto, a partire dalle 21, piazza Santa Maria si animerà a festa, con la cena organizzata dal Comitato per i festeggianti in onore della Beata Vergone Assunta. Sarà l’occasione, dunque, per riunire attorno ad un’unica tavolata i cittadini curcuresi, coloro che sono emigrati oltremare e ritornano a “casa” nel periodo delle ferie estive e anche chi proviene dai paesi vicini.
Si avrà un anticipo della cena, sempre in piazza Santa Maria, a partire dalle 19.30, quando è in programma la presentazione del libro “Megus, Francu”, di Francesco Pilloni. Dialogherà con l’autore la professoressa Francesca Crasta.