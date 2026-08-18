Con l’avvicinarsi della ripresa delle attività scolastiche, il sindaco Luca Corrias ricorda alle famiglie alcune scadenze legate ai servizi di trasporto e mensa, strumenti essenziali per garantire un avvio ordinato del nuovo anno.Un messaggio rivolto a quanti hanno figli iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Corrias ha richiamato l’attenzione sul servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola fino alla terza media. Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto, preferibilmente tramite lo Sportello Telematico comunale. Per chi avesse difficoltà con la procedura digitale, resta disponibile anche la modalità cartacea, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale. Per il servizio di mensa scolastica, destinato agli alunni dell’Infanzia e della Primaria del tempo pieno, c’è tempo fino al 16 settembre. Anche in questo caso il sindaco invita a utilizzare la piattaforma online, strumento che consente una gestione più rapida e ordinata delle pratiche. «È importante rispettare le scadenze – sottolinea– per permettere agli uffici di organizzare al meglio i servizi e garantire un avvio regolare dell’anno scolastico».

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