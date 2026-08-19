Marrubiu, installato il nuovo sistema fotovoltaico sul tetto dell'ufficio postaleL’intervento consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 18 tonnellate annue
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È stata completata presso l’ufficio postale di via Piemonte a Marrubiu, l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generale una potenza complessiva di circa 25 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 37 mila kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 18 tonnellate annue.
L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Marrubiu fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.