Riconfermata dopo una sfida all’ultimo voto con la sua sfidante Ileana Arca, la sindaca Patrizia Carta ha annunciato in Consiglio quali saranno le sfide dei prossimi 5 anni di mandato. Lo ha fatto durante la presentazione delle linee programmatiche.

«Prima di pensare ad opere nuove – ha precisato - puntiamo al completamento di quelle già avviate o in corso e alla cura quotidiana del paese». L’elenco è davvero lungo e le cifre impegnate di svariati milioni di euro: impianti sportivi, messa in sicurezza delle principali vie, potenziamento della videosorveglianza, bonifica dell’ex Conceria Piras, regimazione idraulica del canale tombato e del Rio Bonorchis, recupero degli ex alloggi dei ferrovieri, completamento del polo scolastico e culturale di via Grazia Deledda, valorizzazione del Parco urbano di Sas Piras e ultimazione del progetto L@bor. Dalla civica assemblea è arrivato il via libera ma solo con i voti della maggioranza e l’astensione del gruppo di opposizione. Un documento che la sindaca ha presentato come «un impegno chiaro e misurabile verso la comunità».

Carta ha affermato che «Abbasanta arriva a questo nuovo mandato con basi solide, grazie al lavoro svolto per intercettare risorse regionali, nazionali ed europee». Ampio spazio è alle politiche sociali perché, ha spiegato Carta, «prima dei cantieri ci sono le persone con il rafforzamento dei servizi educativi, il sostegno alla genitorialità, le iniziative contro la solitudine degli anziani e l’accessibilità ai servizi sociali». La sindaca ha poi parlato dei giovani, definiti «una risorsa strategica per il futuro del paese». Ha osservato che il Comune investirà su orientamento, formazione, cittadinanza attiva e spazi dedicati alla socialità Carta ha affermato inoltre che «prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura dell’identità del paese, con una manutenzione più ordinata del verde, interventi per migliorare vivibilità e sicurezza e una gestione più efficiente delle segnalazioni dei cittadini». Ricco il capitolo dedicato all’agricoltura.

La sindaca ha osservato che «garantiamo massimo impegno su viabilità rurale, approvvigionamento idrico, pulizia delle strade di campagna e prevenzione incendi, con un dialogo costante con agricoltori e allevatori». Carta ha spiegato poi che il legame con il mondo del cavallo e con Tanca Regia sarà valorizzato attraverso una rete stabile tra Comune, associazioni e operatori. Un passaggio importante è stato dedicato al patrimonio archeologico e identitario, con particolare attenzione al Nuraghe Losa e al Parco di Sant’Agostino. Infine, la sindaca ha affermato che la comunicazione istituzionale sarà potenziata: «Un’Amministrazione trasparente è quella che informa e si fa giudicare dal proprio operato».

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