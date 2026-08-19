Al via, a Masullas, le adesioni per poter partecipare al “Viaggio Culturale 2026”. L’iniziativa è organizzata dal Comune con l’obiettivo di offrire ai partecipanti momenti di cultura, condivisione e nuove esperienze. Nello specifico, l’ente ha scelto la città di Dublino quale destinazione del viaggio.

La permanenza in terra irlandese sarà dal 15 al 18 ottobre, con volo diretto da Cagliari. Le adesioni sono aperte ai residenti a Masullas di età compresa tra i 40 e i 65 anni.

Qualora non si raggiunga il limite massimo di 40 partecipanti, saranno accettate le iscrizioni dei cittadini non residenti in Masullas. Il Comune contribuirà al costo del viaggio con una quota che sarà definita in base al numero dei partecipanti. Le adesioni si potranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 21 agosto, alle 12. I moduli di partecipazione e le informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

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