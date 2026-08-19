Una pista rossa che attraversa il verde, giochi in legno tra gli alberi, una piccola palestra all’aperto e nuove panchine dove fermarsi. Silì cambia passo e si prepara a riconsegnare ai suoi abitanti quattro spazi che per anni hanno avuto un ruolo marginale nella vita della frazione. L’inaugurazione del nuovo sistema di aree verdi è prevista ai primi di settembre.

L’intervento, inserito nella “Qualità dell’abitare” e finanziato dal PINQUA, ha interessato l’Area Grande vicino al cimitero, il quartiere PEEP, via Martiri del Congo e il Parco della Maddalena. Un investimento complessivo da 3 milioni e 470 mila euro per trasformare aree diverse in un unico sistema dedicato a gioco, sport, socialità e relax.

«L’intervento è stato concepito non come una semplice sistemazione di singole aree verdi, ma come una vera e propria riqualificazione complessiva degli spazi pubblici della frazione», spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «Sono state realizzate aree gioco per bambini, con attrezzature differenziate per età, esigenze e abilità nonché spazi e strutture per attività sportiva».

Nell’Area Grande è nata una zona giochi con pavimentazione in gomma colata, mentre al Parco della Maddalena le strutture ludiche si integrano con giochi naturali e verde. In tutte le aree sono arrivati panchine, cestini, rastrelliere per biciclette e nuovi camminamenti. «È stato realizzato un sistema di illuminazione pubblica importante, quattro nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento idrico per l’irrigazione delle aree», aggiunge Zedda.

Ora si guarda alla connessione tra i quattro spazi. «L’obiettivo ora è connettere questi spazi con un sistema di marciapiedi adeguato», spiega l’assessore alle Frazioni Gianfranco Licheri, anche considerando la sensibilità della zona sotto il profilo del PAI. E in prospettiva queste aree «potrebbero prestarsi per diventare rifugi climatici».

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