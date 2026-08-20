L'obiettivo è quello di celebrare il legame tra mare, sport e tradizione. Il Comune di San Vero Milis, in collaborazione con l’associazione Capo Mannu Riders Club, organizza la nuova edizione di Mar&Motus. L’evento si terrà il 21 e 22 agosto sul lungomare di Putzu Idu – Mandriola, con un programma ricco di attività dedicate a tutte le età.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per la sinergia tra le realtà locali: «Siamo felici che ci siano così tante associazioni che collaborano — è un punto di forza per tutta la comunità. Le marine sono al centro della nostra azione amministrativa ed eventi come questo portano valore».

Durante le due giornate, il pubblico potrà partecipare a gare sportive, laboratori sensoriali, attività per bambini e spettacoli di musica e folklore sardo, in un’atmosfera conviviale e autentica. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Capo Giro, percorso ludico-sportivo tra mare e natura, e il torneo di beach volley, simbolo di aggregazione e divertimento.

Gli organizzatori di Capo Mannu Riders Club si dichiarano entusiasti e ringraziano tutti gli sponsor e i volontari che hanno reso possibile l’iniziativa: «Non vediamo l’ora di dare inizio a questa due giorni di energia, sport e condivisione: viviamo in un territorio ricco di storia e cultura, attraversato da sentieri e percorsi immersi in oasi naturalistiche che tolgono il fiato».

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