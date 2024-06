L'obiettivo è quello di approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari e le attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero. Il Comune di San Vero Milis invia i cittadini a partecipare alle due indagini che restituiranno gli amministratori informazioni utili alla pianificazione di politiche rivolte ai cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi loro dedicati. Le indagini termineranno il 4 agosto 2024.

Una riguarda la conoscenza delle dinamiche familiari attraverso l’analisi di diversi eventi e aspetti del ciclo di vita degli individui, l’altra ha lo scopo invece di approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini come lo sport, la lettura, il cinema, la musica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali e le relazioni sociali, per comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità di vita delle persone. Il questionario potrà essere compilato autonomamente on line, nel sito Istat, oppure è possibile essere contatti da un rilevatore di San Vero, incaricato dall’Istat, che avrà un tesserino ufficiale di riconoscimento e che provvederà a compilare il questionario tramite un tablet in suo possesso.

A tal proposito il Comune chiede di fare attenzione alle truffe. «Non sono previsti costi a carico dei cittadini, né deve essere versata alcuna somma di denaro, in contanti o con altri mezzi, al rilevatore. In tal caso allertare le forze dell’ordine», scrive il Comune in una nota.

